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Греція та Ізраїль домовилися про паспорти вакцинації для відновлення туризму

Автор: РБК-Україна

Греція та Ізраїль 8 лютого підписали угоду, яка дозволить вакцинованим проти коронавірусу вільно пересуватися між двома країнами після відновлення дозволу на подорожі.

Про це повідомляє Politico.

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Обидві країни вже мають так звані "зелені паспорти", що функціонують всередині країни. Угода про взаємне визнання сертифікатів про щеплення була підписана під час візиту прем’єр-міністра Греції Кіріакоса Міцотакіса до Єрусалиму. Його ізраїльський колега Біньямін Нетаньяху зазначив, що дозволить подорожувати грекам із такими документами "без будь-яких обмежень, без самоізоляції чи чогось такого".

"Я очікую, що те, що ми робитимемо з Ізраїлем, буде пробним запуском того, що ми можемо зробити з іншими країнами", – сказав Міцотакіс.

Він також сказав, що з нетерпінням чекає зустрічі ізраїльських туристів у Греції, коли греки також пройдуть вакцинацію, й обмеження на поїздки скасують.

"Я сподіваюся, що до квітня ми помітно придушимо епідемію, а також швидко рухатимемося за планом вакцинації", – додав грецький прем'єр.

7 лютого грецька влада продовжила обмеження на поїздки на всі міжнародні рейси. Усі прибулі мають надати негативний ПЛР-тест на коронавірус, зроблений за 72 години до польоту, та пройти семиденний карантин. На цей час всі міжнародні рейси до Ізраїлю заборонені.

Міцотакіс наполягав на прийнятті в ЄС загального паспорта щеплень, щоб допомогти туристичній галузі. Однак Брюссель поки не йде на такий крок. Противники паспортів вакцинації стурбовані можливою дискримінацією та загрозою для конфіденційності.

Як повідомляло РБК-Україна, в Ізраїлі вакцинували проти коронавірусу майже чверть жителів країни. Вакцину від COVID-19 отримали вже 3,5 млн осіб.

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