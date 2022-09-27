Греція ініціювала створення фонду ЄС, який допоможе знизити ціни на газ

Греція запропонувала створити багатомільярдний європейський фонд, щоб знизити ціни на газ для домогосподарств та підприємств, а також допомогти Європі відмовитись від російського газу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У листі, адресованому віце-президенту Єврокомісії Франсу Тіммермансу та комісару ЄС з енергетики Кадрі Сімсон, міністр енергетики Греції Костас Скрекас запропонував запровадити спеціальний збір у розмірі 10 євро за мегават-годину на газ, що споживається виробниками електроенергії.
Загальний річний прибуток у розмірі близько 9 мільярдів євро допоможе Європі отримати дешевий кредит у розмірі близько 80 мільярдів євро від Європейського інвестиційного банку для створення спеціального фонду.
Фонд допоможе енергетичним компаніям, які борються з високими витратами, забезпечити постачання альтернативного палива замість російського газу, вразливим домогосподарствам, а також малим та середнім фірмам.
З вересня минулого року Греція витратила понад 9 мільярдів євро на субсидії на електроенергію та інші заходи, щоб допомогти своїм споживачам та підприємствам оплачувати рахунки за електроенергію та газ.
Нагадаємо, що газові сховища Німеччини 27 вересня заповнені на 91,32% від місткості. Федеральне мережеве агентство повідомило про зростання в порівнянні з 91,02%, про які повідомлялося днем раніше.
Також ми писали, що морське управління Швеції випустило попередження про два витоки в трубопроводі "Північний потік-1" невдовзі після того, як 26 вересня було виявлено витік на трубопроводі "Північний потік-2", що спонукало Данію обмежити судноплавство в радіусі п'яти морських миль.
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