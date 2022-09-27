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Греция инициировала создание фонда ЕС, который поможет снизить цены на газ

Фото: Греция предложила создать фонд ЕС для снижения цен на газ (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Греция предложила создать многомиллиардный европейский фонд, чтобы снизить цены на газ для домохозяйств и предприятий, а также помочь Европе отказаться от российского газа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

В письме, адресованном вице-президенту Еврокомиссии Франсу Тиммермансу и комиссару ЕС по энергетике Кадри Симсон, министр энергетики Греции Костас Скрекас предложил ввести специальный сбор в размере 10 евро за мегаватт-час на газ, потребляемый производителями электроэнергии.

Общий годовой доход в размере около 9 миллиардов евро поможет Европе получить дешевый кредит в размере около 80 миллиардов евро от Европейского инвестиционного банка для создания специального фонда.

Фонд поможет энергетическим компаниям, борющимся с высокими затратами, обеспечить поставки альтернативного топлива взамен российского газа, уязвимым домохозяйствам, а также малым и средним фирмам.

С сентября прошлого года Греция потратила более 9 миллиардов евро на субсидии на электроэнергию и другие меры, чтобы помочь своим потребителям и предприятиям оплачивать счета за электроэнергию и газ.

Напомним, что газовые хранилища Германии 27 сентября заполнены на 91,32% от вместимости. Федеральное сетевое агентство сообщило о росте по сравнению с 91,02%, о которых сообщалось днем ранее.

Также мы писали, что морское управление Швеции выпустило предупреждение о двух утечках в трубопроводе "Северный поток-1" вскоре после того, как 26 сентября была обнаружена утечка на трубопроводе "Северный поток-2", что побудило Данию ограничить судоходство в радиусе пяти морских миль.

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ЕвросоюзГрецияЦена на газ