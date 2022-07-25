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Греция хочет отказаться от плана ЕС по сокращению потребления газа

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Афины, Понедельник 25 июля 2022 14:02
Греция хочет отказаться от плана ЕС по сокращению потребления газа Фото: Греция не хочет сокращать потребление газа на 15% (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Греция намерена отказаться от плана Европейской комиссии по сокращению потребления природного газа на 15%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства Греции Янниса Иконома во время брифинга.

Соответствующее требование Греция готовится выдвинуть на внеочередном совете министров энергетики стран ЕС, которое состоится в этот вторник.

"Предложение комиссии о горизонтальном сокращении (газа, - ред.) на 15% не может быть принято нашей страной, Греция будет добиваться освобождения от сокращения, и основой для сравнения должен быть предыдущий год, а не средний показатель за пять лет", - заявил он.

Напомним, что Еврокомиссия предложила сократить потребление газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.

В Испании заявили, что не поддержат инициативу по сокращению использования газа.

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