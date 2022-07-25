Греція хоче відмовитися від плану ЄС щодо скорочення споживання газу
Греція має намір відмовитися від плану Європейської комісії зі скорочення споживання природного газу на 15%.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на представника уряду Греції Янніса Іконома під час брифінг.
Відповідну вимогу Греція готується висунути на позачерговій раді міністрів енергетики країн ЄС, яка відбудеться цього вівторка.
"Пропозиція комісії про горизонтальне скорочення (газу, - ред.) на 15% не може бути прийнята нашою країною, Греція буде домагатися звільнення від скорочення, і основою для порівняння повинен бути попередній рік, а не середній показник за п'ять років", - заявив він.
Нагадаємо, що Єврокомісія запропонувала скоротити споживання газу на 15% в період з 1 серпня 2022 року по 31 березня 2023 року.
В Іспанії заявили, що не підтримають ініціативу щодо скорочення використання газу.
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