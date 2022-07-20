ЕК предложила сократить потребление газа на 15%: одна из стран отказалась

Об этом заявила вице-премьер Испании Тереса Рибера, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Elpais .

"Мы защищаем европейские ценности, но мы не можем идти на неподходящие жертвы, предварительного мнения о которых нас даже не спросили", - сказала Рибера.

По словам Рибер, Королевство останется солидарным с Европой, но эта солидарность окажется полезнее, если страна сможет использовать инфраструктуру и будет иметь возможность предоставлять газ остальной Европе, но не в ущерб бытовым и промышленным потребителям, которые длительное время платили по высоким счетам.