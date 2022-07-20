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ЕК предложила сократить потребление газа на 15%: одна из стран отказалась

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Украина, Среда 20 июля 2022 21:54
ЕК предложила сократить потребление газа на 15%: одна из стран отказалась Фото: Испания отказалась сокращать потребление газа (Getty Images)
Автор: Евгений Прокопенко

Правительство Испании не поддерживает предложение Еврокомиссии по сокращению потребления газа на 15%.

Об этом заявила вице-премьер Испании Тереса Рибера, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Elpais.

"Мы защищаем европейские ценности, но мы не можем идти на неподходящие жертвы, предварительного мнения о которых нас даже не спросили", - сказала Рибера.

По словам Рибер, Королевство останется солидарным с Европой, но эта солидарность окажется полезнее, если страна сможет использовать инфраструктуру и будет иметь возможность предоставлять газ остальной Европе, но не в ущерб бытовым и промышленным потребителям, которые длительное время платили по высоким счетам.

Напомним, ЕС намерен увеличить закупки сжиженного газа в США и Катаре, а также нарастить мощности зеленой энергетики.

ЕС и Азербайджан подписали меморандум, который предусматривает поставку 20 миллиардов кубометров газа в ЕС ежегодно до 2027 года.

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