Греція хоче створити собі ППО на основі "Залізного купола"

ППО "Залізний купол"

"Залізний купол" - ізраїльська розробка авторства компанії Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Протиповітряна система призначана для перехоплення і знищення повітряних цілей. Зазначається, що Ізраїль десятиліттями створював ППО "Залізний купол".

Нагадаємо, Іран в ніч на 14 квітня атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет. ЦАХАЛ повідомляє, що майже всі вони були збиті, збиток від атаки офіційний Ізраїль назвав незначними.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Франції Еммануель Макрон розповів, що неможливо побудувати для України таку ж саму систему протиракетної оборони, як у Ізраїлі.

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