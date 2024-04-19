Греция хочет создать себе ПВО на основе "Железного купола"

Греция хочет разработать систему противовоздушной обороны, похожую на израильский "Железный купол", направленную на защиту страны от угроз с воздуха. Такое заявление сделал министр обороны Никос Дендиас.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.
По его словам, израильская ПВО продемонстрировала высокие возможности по перехвату воздушных целей, в частности беспилотники и крылатых ракет.
Он добавил, что такое решение было принято после ракетного удара Ирана по территории Израиля, где системы этого типа проявили высокую точность.
Дендиас
"Железный купол" – израильская разработка авторства компании Rafael Advanced Defense Systems Ltd.
Противовоздушная система предназначена для перехвата и уничтожения воздушных целей. Отмечается, что Израиль десятилетиями создавал ПВО "Железный купол".
Напомним, Иран в ночь на 14 апреля атаковал территорию Израиля сотнями ударных беспилотников и ракет. ЦАХАЛ сообщает, что почти все они были сбиты, ущерб от атаки официальный Израиль назвал незначительным.
Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что невозможно построить для Украины такую же систему противоракетной обороны, как в Израиле.
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