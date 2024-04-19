Греція хоче створити собі ППО на основі "Залізного купола"

Греція хоче розробити систему протиповітряної оборони, схожу на ізраїльський "Залізний купол", спрямовану на захист країни від загроз з повітря. Таку заяву зробив міністр оборони Нікос Дендіас.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

За його словами, ізраїльська ППО продемонструвала високі можливості з перехоплення повітряних цілей, зокрема безпілотники та крилатих ракет. Він додав, що таке рішення ухвалили після ракетного удару Ірану по території Ізраїлю, де системи цього типу виявили високу точність. "Нація повинна захистити себе… Досліджуючи конфлікт в Україні, ми дійшли висновку, що необхідно побудувати зенітний та протидроновий купол", - сказав Дендіас .