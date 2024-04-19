Греція хоче створити собі ППО на основі "Залізного купола"
Греція хоче розробити систему протиповітряної оборони, схожу на ізраїльський "Залізний купол", спрямовану на захист країни від загроз з повітря. Таку заяву зробив міністр оборони Нікос Дендіас.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.
За його словами, ізраїльська ППО продемонструвала високі можливості з перехоплення повітряних цілей, зокрема безпілотники та крилатих ракет.
Він додав, що таке рішення ухвалили після ракетного удару Ірану по території Ізраїлю, де системи цього типу виявили високу точність.
"Нація повинна захистити себе… Досліджуючи конфлікт в Україні, ми дійшли висновку, що необхідно побудувати зенітний та протидроновий купол", - сказав Дендіас.
ППО "Залізний купол"
"Залізний купол" - ізраїльська розробка авторства компанії Rafael Advanced Defense Systems Ltd. Протиповітряна система призначана для перехоплення і знищення повітряних цілей. Зазначається, що Ізраїль десятиліттями створював ППО "Залізний купол".
Нагадаємо, Іран в ніч на 14 квітня атакував територію Ізраїлю сотнями ударних безпілотників і ракет. ЦАХАЛ повідомляє, що майже всі вони були збиті, збиток від атаки офіційний Ізраїль назвав незначними.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що президент Франції Еммануель Макрон розповів, що неможливо побудувати для України таку ж саму систему протиракетної оборони, як у Ізраїлі.
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