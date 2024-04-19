Греция хочет создать себе ПВО на основе "Железного купола"

Греция хочет разработать систему противовоздушной обороны, похожую на израильский "Железный купол", направленную на защиту страны от угроз с воздуха. Такое заявление сделал министр обороны Никос Дендиас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

По его словам, израильская ПВО продемонстрировала высокие возможности по перехвату воздушных целей, в частности беспилотники и крылатых ракет. Он добавил, что такое решение было принято после ракетного удара Ирана по территории Израиля, где системы этого типа проявили высокую точность. "Нация должна защитить себя… Исследуя конфликт в Украине, мы пришли к выводу, что необходимо построить зенитный и противодроновый купол", - сказал Дендиас .