ua en ru
Пт, 19 апреля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Греция хочет создать себе ПВО на основе "Железного купола"

Пятница 19 апреля 2024 22:55
UA EN RU
Греция хочет создать себе ПВО на основе "Железного купола" Фото: система противовоздушной обороны "Железный купол" (Getty Images)
Автор: Анастасия Гришкова

Греция хочет разработать систему противовоздушной обороны, похожую на израильский "Железный купол", направленную на защиту страны от угроз с воздуха. Такое заявление сделал министр обороны Никос Дендиас.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

По его словам, израильская ПВО продемонстрировала высокие возможности по перехвату воздушных целей, в частности беспилотники и крылатых ракет.

Он добавил, что такое решение было принято после ракетного удара Ирана по территории Израиля, где системы этого типа проявили высокую точность.

"Нация должна защитить себя… Исследуя конфликт в Украине, мы пришли к выводу, что необходимо построить зенитный и противодроновый купол", - сказал Дендиас.

ПВО "Железный купол"

"Железный купол" – израильская разработка авторства компании Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

Противовоздушная система предназначена для перехвата и уничтожения воздушных целей. Отмечается, что Израиль десятилетиями создавал ПВО "Железный купол".

Напомним, Иран в ночь на 14 апреля атаковал территорию Израиля сотнями ударных беспилотников и ракет. ЦАХАЛ сообщает, что почти все они были сбиты, ущерб от атаки официальный Израиль назвал незначительным.

Ранее РБК-Украина сообщало, что президент Франции Эммануэль Макрон рассказал, что невозможно построить для Украины такую же систему противоракетной обороны, как в Израиле.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Израиль Греция
NEWS
Что известно о системе С-200, "жертвой" которой мог стать не только Ту-22М3
Что известно о системе С-200, "жертвой" которой мог стать не только Ту-22М3
DAILY
Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил
Катерина Гончароваруководитель раздела "Общество" Беспилотник своими руками. Как собрать FPV-дрон дома и почему это важно для Вооруженных Сил