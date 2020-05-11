Греция готовится открыть туристический сезон с 1 июля

Греция планирует официально начать туристический сезон с 1 июля на фоне продолжающейся пандемии коронавируса. Об этом сообщает издание Ekathimerini.

Власти подготовили детальный план осторожной перезагрузки туристического сектора на фоне пандемии.

Он был составлен Министерством туризма и Национальной организацией здравоохранения и предусматривает строгие правила для ресторанов, пляжей, гостиниц и других мест размещения туристов, а также паромов и других видов транспорта.

Отмечается, что ношение маски будет обязательным на всех видах транспорта как минимум до 15 июня, когда это требование планируют пересмотреть. Также маски должен носить персонал в гостиницах и в других туристических предприятиях.

Указано, что персонал в отелях должен пройти инструктаж по обеспечению надлежащей дистанции и уметь безопасно реагировать в случае подозрения на инфекцию, а врач на месте должен проводить тесты на COVID-19.

Подчеркивается, что работники отелей должны проживать в отдельных комнатах, им ежедневно будут измерять температуру. Также будут регулярно дезинфицировать места общего пользования, а в столовых и вокруг бассейнов следует соблюдать безопасную дистанцию.

Правительство также рассматривает вариант приема туристов только в том случае, если они прошли тест на коронавирус, и он оказался негативным. Туристам также хотят измерять температуру по прибытии.

При этом в случае возникновения симптомов болезни во время отдыха туристов планируется перемещать в карантинные заведения.

Вместе с тем Греция ожидает единой европейской позиции по вопросу туризма. Если это будет невозможно, то существует план двустороннего сотрудничества с различными странами.

Напомним, с 18 мая Греция из-за смягчения карантинных ограничений позволит посещать древние памятники.

Как писало РБК-Украина, в Греции выступили с инициативой ввести так называемые "паспорта здоровья" для туристов. Под "паспортом здоровья" имеется в виду документ, который подтверждает отсутствие коронавируса в организме.