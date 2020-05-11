Греція готується відкрити туристичний сезон з 1 липня

Греція планує офіційно почати туристичний сезон з 1 липня на тлі триваючої пандемії коронавірусу. Про це повідомляє видання Ekathimerini.

Влада підготувала детальний план обережного перезавантаження туристичного сектора на тлі пандемії.

Він був складений Міністерством туризму та Національною організацією охорони здоров'я і передбачає суворі правила для ресторанів, пляжів, готелів та інших місць розміщення туристів, а також поромів та інших видів транспорту.

Відзначається, що носіння маски буде обов'язковим на всіх видах транспорту як мінімум до 15 червня, коли цю вимогу планують переглянути. Також маски має носити персонал у готелях і в інших туристичних підприємствах.

Зазначено, що персонал у готелях повинен пройти інструктаж щодо забезпечення належної дистанції і вміти безпечно реагувати в разі підозри на інфекцію, а лікар на місці повинен проводити тести на COVID-19.

Підкреслюється, що працівники готелів повинні проживати в окремих кімнатах, їм щодня будуть вимірювати температуру. Також будуть регулярно дезінфікувати місця загального користування, а в столових і навколо басейнів слід дотримуватися безпечної дистанції.

Уряд також розглядає варіант прийому туристів тільки в тому випадку, якщо вони пройшли тест на коронавірус, і він виявився негативним. Туристам також хочуть вимірювати температуру після прибуття.

При цьому в разі виникнення симптомів хвороби під час відпочинку туристів планується переміщати в карантинні закладу.

Разом з тим Греція очікує єдиної європейської позиції з питання туризму. Якщо це буде неможливо, то існує план двостороннього співробітництва з різними країнами.

Нагадаємо, з 18 травня Греція через пом'якшення карантинних обмежень дозволить відвідувати стародавні пам'ятники.

Як писало РБК-Україна, в Греції виступили з ініціативою ввести так звані "паспорта здоров'я" для туристів. Під "паспортом здоров'я" мається на увазі документ, який підтверджує відсутність коронавірусу в організмі.