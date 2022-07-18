Греция готовит демарш Сербии из-за авиакатастрофы Ан-12

Греческие власти заявят демарш Сербии из-за авиакатастрофы самолета Ан-12 , который разбился на севере Греции на выходных.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на греческое издание Kathimerini .

Греция планирует демарш в знак протеста из-за того, что Сербия не проинформировала Афины об опасном грузе, который перевозился самолетом.

Отмечается, что Ан-12 перевозил 11,5 тонны минометных боеприпасов сербского производства в Бангладеш, который выступил покупателем. Самолет вылетел из города Сербии Ниш и должен был остановиться в Аммане Иордании.

Демарш передаст посол Греции в Белграде.