Греция готовит демарш Сербии из-за авиакатастрофы Ан-12

Греческие власти заявят демарш Сербии из-за авиакатастрофы самолета Ан-12, который разбился на севере Греции на выходных.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на греческое издание Kathimerini.
Греция планирует демарш в знак протеста из-за того, что Сербия не проинформировала Афины об опасном грузе, который перевозился самолетом.
Отмечается, что Ан-12 перевозил 11,5 тонны минометных боеприпасов сербского производства в Бангладеш, который выступил покупателем. Самолет вылетел из города Сербии Ниш и должен был остановиться в Аммане Иордании.
Демарш передаст посол Греции в Белграде.
Напомним, 17 июля самолет Ан-12 разбился на западе от аэропорта Кавалы на северо-востоке Греции. Тела восьми погибших членов экипажа были позже извлечены из-под обломков самолета и отправлены в больницу города Комотини. Через некоторое время стало известно, что самолет мог перевозить боеприпасы.