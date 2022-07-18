Греція готує демарш Сербії через авіакатастрофу Ан-12

Грецька влада заявить демарш Сербії через авіакатастрофу літака Ан-12, який розбився на півночі Греції на вихідних.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на грецьке видання Kathimerini.
Греція планує демарш на знак протесту через те, що Сербія не проінформувала Афіни про небезпечний вантаж, який перевозився літаком.
Зазначається, що Ан-12 перевозив 11,5 тонн мінометних боєприпасів сербського виробництва в Бангладеш, який виступив покупцем. Літак вилетів із міста Сербії Ніш й мав зупинитися в Аммані Йорданії.
Демарш передасть посол Греції у Белграді.
Нагадаємо, 17 липня літак Ан-12 розбився на заході від аеропорту Кавали на північному сході Греції. Тіла всіх восьми загиблих членів екіпажу були пізніше витягнуті з-під уламків літака і відправлені в лікарню міста Комотіні. Через деякий час стало відомо, що літак міг перевозити боєприпаси.