Греція готує демарш Сербії через авіакатастрофу Ан-12

Грецька влада заявить демарш Сербії через авіакатастрофу літака Ан-12 , який розбився на півночі Греції на вихідних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на грецьке видання Kathimerini .

Греція планує демарш на знак протесту через те, що Сербія не проінформувала Афіни про небезпечний вантаж, який перевозився літаком.

Зазначається, що Ан-12 перевозив 11,5 тонн мінометних боєприпасів сербського виробництва в Бангладеш, який виступив покупцем. Літак вилетів із міста Сербії Ніш й мав зупинитися в Аммані Йорданії.

Демарш передасть посол Греції у Белграді.