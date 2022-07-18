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Греція готує демарш Сербії через авіакатастрофу Ан-12

Фото: авіакатастрофа Ан-12 (newsit.gr)
Автор: Сергій Пишкін

Грецька влада заявить демарш Сербії через авіакатастрофу літака Ан-12, який розбився на півночі Греції на вихідних.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на грецьке видання Kathimerini.

Греція планує демарш на знак протесту через те, що Сербія не проінформувала Афіни про небезпечний вантаж, який перевозився літаком.

Зазначається, що Ан-12 перевозив 11,5 тонн мінометних боєприпасів сербського виробництва в Бангладеш, який виступив покупцем. Літак вилетів із міста Сербії Ніш й мав зупинитися в Аммані Йорданії.

Демарш передасть посол Греції у Белграді.

Нагадаємо, 17 липня літак Ан-12 розбився на заході від аеропорту Кавали на північному сході Греції. Тіла всіх восьми загиблих членів екіпажу були пізніше витягнуті з-під уламків літака і відправлені в лікарню міста Комотіні. Через деякий час стало відомо, що літак міг перевозити боєприпаси.

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