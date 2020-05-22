Греция готова принимать туристов лишь из 20 стран

Министр туризма Греции Харис Теохарис рассказал, для туристов из каких стран откроются границы с 15 июня. Сначала Греция планирует принимать туристов только из 20 стран.

Об этом сообщает агентство Greek Reporter.

По словам Теохариса, после официального открытия туристического сезона, которое состоится 15 июня, в Грецию смогут попасть только туристы из 20 стран, показывающих положительные эпидемиологические данные.

Так, границы откроют для туристов из Кипра, Израиля, Германии, Китая, Австралии, Японии, Дании, Австрии, Болгарии, Сербии, Румынии, Албании, Северной Македонии, Боснии и Герцеговины, Хорватии, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии и Норвегии. Украины в списке нет.

Кроме того, греческое правительство решило отменить обязательное прохождение теста на коронавирус за 5 дней до поездки в страну.

Напомним, ранее премьер-министр Греции Кариакос Мицотакис назвал дату открытия нынешнего туристического сезона в стране. Глава греческого правительства заявил, что туристический сезон в Греции начнется уже с 15 июня.

Также РБК-Украина писало, что с 16 мая в Греции планировали открыть более 500 пляжей. Пляжи будут работать с определенными ограничениями из-за пандемии коронавируса.