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В Греции открывают более 500 пляжей с ограничениями

Новости » Коронавирус     14.05.2020 - 15:15
В Греции открывают более 500 пляжей с ограничениями
Иллюстративное фото (pixabay)

На территории в тысячу квадратных метров могут находиться не более 40 человек

В Греции с 16 мая открывают 515 частных и коммунальных пляжей на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает Ekathimerini.

Сообщается, что соответствующее решение принял Генеральный секретариат гражданской защиты Греции. При этом на пляжах будут действовать определенные ограничения в связи с COVID-19.

"Следуя рекомендациям специального консультативного комитета Министерства здравоохранения по кризису коронавируса, эти ограничения включают ограничение на 40 человек на 1000 квадратных метров площади и расстояние между зонтиками от солнца не менее 4 метров. Заведения общественного питания на территории пляжей могут предлагать только еду на вынос, и им запрещено доставлять еду и напитки к зонтикам клиентов, а также продавать алкогольные напитки", - говорится в сообщении.

Также запрещены все спортивные мероприятия на территории пляжей, которые требуют физического контакта между участниками.

Персоналу пляжей рекомендуют носить маски, хотя это является не обязательным правилом.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что туристический сезон на европейских курортах для международных туристов может начаться уже в июле.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новости Украины ГрецияпляжКоронавирус
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