Греція готова приймати туристів лише з 20 країн

Міністр туризму Греції Харіс Теохаріс розповів, для туристів з яких країн відкриються кордони з 15 червня. Спочатку Греція планує приймати туристів лише з 20 країн.

Про це повідомляє агентство Greek Reporter.

За словами Теохаріса, після офіційного відкриття туристичного сезону, яке відбудеться 15 червня, до Греції зможуть потрапити лише туристи з 20 країн, які показують позитивні епідеміологічні дані.

Так, кордони відкриють для туристів з Кіпру, Ізраїля, Німеччини, Китаю, Австралії, Японії, Данії, Австрії, Болгарії, Сербії, Румунії, Албанії, Північної Македонії, Боснії і Герцеговини, Хорватії, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини та Норвегії. України в списку немає.

Крім того, грецький уряд вирішив скасувати обов'язкове проходження тесту на коронавірус за 5 днів до поїздки в країну.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Греції Каріакос Міцотакіс назвав дату відкриття цьогорічного туристичного сезону в країні. Очільник грецького уряду заявив, що туристичний сезон в Греції почнеться вже з 15 червня.

Також РБК-Україна писало, що з 16 травня у Греції планували відкрити понад 500 пляжів. Пляжі будуть діяти з певними обмеженнями через пандемію коронавірусу.