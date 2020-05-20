ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В Греции назвали дату открытия туристического сезона

Новости » Общество     20.05.2020 - 22:10
В Греции назвали дату открытия туристического сезона
Фото: туристический сезон в Греции (freepik.com)

Туристический сезон в Греции откроется в июне

Премьер-министр Греции Кариакос Мицотакис в телеобращении к нации назвал дату открытия туристического сезона в стране. Мицотакис анонсировал начало туристического сезона в середине июня.

Об этом сообщает греческое агентство Iefimerida.

По словам греческого премьер-министра, туристический сезон в Греции начнется 15 июня. При этом в июле страна начнет постепенно возобновлять прямые зарубежные рейсы.

"А с 1 июля постепенно начнутся прямые зарубежные рейсы по нашим туристическим направлениям", - добавил он.

Мицотакис не исключает, что туристов, прибывающих в Грецию, будут просить пройти тесты на коронавирус. Кроме того, принимающая сторона будет придерживаться общих санитарных протоколов.

Напомним, ранее сообщалось, что с 16 мая в Греции планируют открыть более 500 частных и коммунальных пляжей. Решение об открытии пляжей принял Генеральный секретариат гражданской защиты Греции. Пляжи будут действовать с определенными ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Добавим, что также с 15 июня для туристов планирует открыться Кипр. В правительстве Кипра рассчитывают на восстановление 30% от показателей 2019 года туристического потока и доходов от туризма.

Автор: Дмитрий Левицкий

Теги Новости Украины Грециятуризмкарантин
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь