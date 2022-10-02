Греция готова к комплексным переговорам с Турцией: названо условие

Греция намерена вести конструктивный диалог с Турцией на основе международного права, но ее сосед по Эгейскому морю должен прекратить беспрецедентную эскалацию провокаций.

Об этом заявил министр иностранных дел Греции Никос Дендиас, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Турция сама выбирает, пойдет она на такой диалог или нет, но основным компонентом должна быть деэскалация", - заявил Дендиас.

Глава МИД также заявил, что ответственность за эскалацию полностью лежит на властях Турции, потому и инициировать деэскалацию должны они. Он также обвинил Анкару в усилении провокаций с риторикой ложных и юридически необоснованных претензий.

По его словам, в последние месяцы Турция резко увеличила количество нарушений воздушного пространства Греции, добавив, что ее поведение, похоже, служит "ревизионистскому нарративу", который она последовательно продвигает.

Конфликт между Грецией и Турцией

Напомним, что в 80-е и 90-е страны были близки к вооруженному конфликту: споры между ними касались месторождений углеводородов и статуса греческих островов. В последние годы разногласия снова обострились.

Не так давно Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции, пригрозил Греции, что его солдаты могут "нагрянуть ночью". Ранее Анкара обвинила Афины в обстреле грузового судна.

Суть конфликта между Грецией и Турцией кроется в том, что последняя обвиняет Грецию в нарушении Лозаннского (1923 год) и Парижского (1947 год) договоров и милитаризации островов. Анкара настаивает на том, что Афины таким образом теряют суверенитет над ними, а греческая сторона подчеркивает, что защищается, так как Турция держит на западном побережье многочисленные десантные катера. При этом обе страны заявляют о праве добывать природный газ на месторождениях в Средиземном море.