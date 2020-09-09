В Греции сгорел самый большой лагерь беженцев

На греческом острове Лесбос сгорел лагерь беженцев Мория. Жертв после пожара нет, лишь несколько человек пострадали от вдыхания дыма.

Об этом сообщает BBC.

Инцидент произошел ночью. Точные причины возгорания официально неизвестны. Местные СМИ утверждают, что пожар случился после того, как некоторые из 35 зараженных коронавирусом отказались уйти на самоизоляцию. В рамках протеста против карантина они могли разжечь огонь.

В результате пожара уцелели лишь несколько палаток, заявил один из очевидцев Танасис Вулгаракис.

После начала пожара беженцы направились в сторону портового города Митилини и полиция заблокировала их.

Лагерь беженцев Мория является самым большим в Греции. В нем проживали почти 13 тысяч человек, что в четыре раза больше официальной вместимости. Жители лагеря выступали против карантина по коронавирусу, который ввели на прошлой неделе после случая заражения у одного из жителей. Позже COVID-19 обнаружили еще у 34 беженцев.

Напомним, в августе власти Сицилии приказали закрыть лагери для беженцев.

Также, в середине прошлого месяца Польша начала принимать беженцев из Беларуси после выборов президента.