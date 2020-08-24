Власти Сицилии приказали закрыть лагеря для беженцев

Фото: беженцы (facebook.com-unitednationshumanrights)

Приказ прежде всего касается лагеря и католического центра на острове Лампедуза

Губернатор Сицилии Нелло Музумечи распорядился в течение суток закрыть в регионе все центры приема мигрантов, которые попадают на остров по морю. Приказ прежде всего касается лагеря и католического центра на острове Лампедуза, которые переполнены беженцами.

Об этом сообщает DW.

По словам Музумечи, беженцев следует переправить в материковую часть Италии. Причиной такого решения он назвал высокий риск распространения коронавируса в центрах приема мигрантов.

По его словам, Сицилия больше "не может страдать от их вторжения".

Вриказ губернатора, прежде всего, касается лагеря и католического центра на острове Лампедуза, которые переполнены беженцами.

В то же время в министерстве внутренних дел Италии заявили, что приказ губернатора Сицилии не является действующим, поскольку политика в отношении беженцев относится к компетенции центрального правительства в Риме.

Отметим, что сотни беженцев из Африки и Азии ежедневно прибывают в южную Италию, особенно на острова Лампедуза и Сицилия. Местные власти уже не раз заявляли, что не может справиться с потоком мигрантов на фоне коронакризиса.

Напомним, в апреле приток беженцев в ЕС рекордно снизился из-за пандемии коронавируса. В целом, Frontex зарегистрировал за период с января по май 31 600 нелегальных пограничных переходов - это на 6% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Самым популярным маршрутом для мигрантов является путь через Турцию, Грецию и Италию.

В мае вновь резко усилился приток беженцев в Европейский союз.

Ранее РБК-Украина писало, что президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что будет помогать Греции сдерживать поток мигрантов из Сирии.