Польша начала принимать первых беженцев из Беларуси

Фото: граница Польши (tvr by)

Польша открыла свои границы для политических беженцев из Беларуси

Польша начала принимать первых политических беженцев из Беларуси. Также страна открыла свои границы для тех, кому необходимо убежище из-за политических взглядов.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач в эфире RMF FM.

"Есть разного рода просьбы, пока единичные, просьбы о пересечении границы без соответствующих документов. Для тех, кто по политическим причинам убегает из своей страны Польша открыта, и она открыта для всех, кто чувствует угрозу", - заявил он.

Пшидач отметил, что такое исключение не является поощрением для выезда из Беларуси, а лишь гарантией на случай проблем.

"Есть случаи, когда в последнее время лица просили о такой поддержке со стороны польского государства и такую поддержку получили", - добавил он.

Напомним, ЕС начали подготовку новых санкций по отношению к Беларуси в связи с силовым разгоном демонстрантов и фальсификаций на выборах.