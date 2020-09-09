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У Греції згорів найбільший табір біженців

Автор: РБК-Україна

На грецькому острові Лесбос згорів табір біженців Морія. Жертв після пожежі немає, лише кілька людей постраждали від вдихання диму.

Про це повідомляє BBC.

Інцидент стався вночі. Точні причини пожежі офіційно невідомі. Місцеві ЗМІ стверджують, що пожежа сталася після того, як деякі з 35 заражених коронавірусом відмовилися піти на самоізоляцію. В рамках протесту проти карантину вони могли розпалити вогонь.

В результаті пожежі вціліли лише кілька наметів, заявив один з очевидців Танасіс Вулгаракіс.

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Після початку пожежі біженці попрямували у бік портового міста Мітіліні і поліція заблокувала їх.

Табір біженців Морія є найбільшим в Греції. У ньому проживали майже 13 тисяч осіб, що в чотири рази більше офіційної місткості. Мешканці табору виступали проти карантину по коронавирусу, який ввели минулого тижня після випадку зараження в одного з жителів. Пізніше COVID-19 виявили ще у 34 біженців.

Нагадаємо, в серпні влада Сицилії наказала закрити табори для біженців.

Також, в середині минулого місяця Польща почала приймати біженців з Білорусі після виборів президента.

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