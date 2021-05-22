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В Греции в результате пожаров выгорели уже 55 гектаров леса

Автор: Игорь Литвиненко

В Греции в результате масштабных пожаров вблизи Афин уже выгорели 55 гектаров леса. Данные пожары называют крупнейшими за последние 20-30 лет в Греции.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Тушением пожара под Афинами занимаются 270 спасателей, привлечены 16 самолетов. Накануне они взяли под контроль крупнейший очаг пожара, однако многие очаги все еще остаются активными.

В результате стремительного распространения огня почти 20 поселков пришлось эвакуировать, огонь повредил многие дома.

Несмотря на усилия пожарных, по состоянию на субботу, 22 мая, уже выгорело 55 гектаров сосновых лесов, виноградников и оливковых садов. Эксперт Евтимиос Леккас из Университета Афин назвал нынешний пожар "экологической катастрофой".

Обычно лесные пожары в Греции вспыхивают летом из-за засухи, сильной жары и сильных порывов ветра.

Напомним, в этот раз масштабные пожары вблизи Афин вспыхнули 19 мая. Пожары возникли на небольшом приморском курорте на полуострове Пелопоннес, примерно в 90 км от греческой столицы.

Также РБК-Украина писало, что в конце марта масштабные пожары произошли в Мексике.

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