В Греции спасатели вторые сутки пытаются ликвидировать крупный лесной пожар под Афинами

В Греции экстренные службы вторые сутки пытаются справиться с масштабными лесными пожарами к западу от Афин. Из охваченного огнем района Коринфа эвакуированы жители семи деревень и двух монастырей.

Об этом сообщило агентство Reuters .

По данным местных властей, огонь уничтожил и повредил десятки домов, распространяясь по пересеченной местности. Пожар охватил более 5 тысяч гектаров леса. Дым от него виден по всей южной Греции.

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02:35 am

The fire gutted and damaged dozens of houses as it tore through rugged terrain, burning more than 2,000 hectares (5,000 hectares) of forest, authorities said. Smoke from the fire was visible across southern Greece pic.twitter.com/Tm44WO8gLt — velocity (@velocity2121) May 20, 2021

О погибших и пострадавших в результате пожара, вспыхнувшего вечером 19 мая в лесу на небольшом приморском курорте в Корнфском заливе, не сообщается.

Forest fires rage in Corinth, Greece May 20 2021 pic.twitter.com/mVz1bXjAlq — #كابتن_غازي_عبداللطيف (@CaptainGhazi) May 21, 2021

Представитель пожарной команды уточнил, что огонь уничтожил лесные массивы, растительность, линии электропередачи, что привело к отключению электричества в нескольких районах, и достиг соседнего побережья.

В борьбе с пожарами задействовано более 2000 человек, 80 единиц техники, 17 самолетов и один вертолет.