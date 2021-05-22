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У Греції в результаті пожеж вигоріли вже 55 гектарів лісу

Автор: Ігор Литвиненко

У Греції в результаті масштабних пожеж поблизу Афін вже вигоріли 55 гектарів лісу. Дані пожежі називають найбільшими за останні 20-30 років в Греції.

Про це повідомляє Deutsche Welle.

Гасінням пожежі під Афінами займаються 270 рятувальників, залучено 16 літаків. Напередодні вони взяли під контроль найбільше вогнище пожежі, проте багато осередків все ще залишаються активними.

В результаті стрімкого поширення вогню майже 20 селищ довелося евакуювати, вогонь пошкодив багато будинків.

Незважаючи на зусилля пожежників, станом на суботу, 22 травня, вже вигоріло 55 гектарів соснових лісів, виноградників та оливкових садів. Експерт Євтіміос Леккас з Університету Афін назвав нинішню пожежу "екологічною катастрофою".

Зазвичай лісові пожежі в Греції спалахують влітку через посуху, сильну спеку і сильні пориви вітру.

Нагадаємо, в цей раз масштабні пожежі поблизу Афін спалахнули 19 травня. Пожежі виникли на невеликому приморському курорті на півострові Пелопоннес, приблизно в 90 км від грецької столиці.

Також РБК-Україна писало, що наприкінці березня масштабні пожежі сталися в Мексиці.

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