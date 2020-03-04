ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Турция резко раскритиковала решение Греции блокировать принятие беженцев

Новости » Политика     04.03.2020 - 01:45
Турция резко раскритиковала решение Греции блокировать принятие беженцев
Иллюстративное фото (facebook.com unitednationshumanrights)

Сойлу назвал такое решение постыдным и протиправным

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу назвал "постыдным и противоправным" решение Греции приостановить на месяц рассмотрение прошений об убежище для беженцев из Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Анадолу".

Глава ведомства напомнил, что Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев охарактеризовало действия Афин как противоречащие Женевской конвенции "О статусе беженцев" и нормам европейского права в области миграции и убежища.

"Это постыдное решение абсолютно противоправно", - заявил Сойлу.

Десятки тысяч мигрантов из Турции в последние дни пересекли приграничную с Грецией реку Мерич в надежде попасть в страны Европы. Силы безопасности Греции время от времени применяют слезоточивый газ и водометы для разгона мигрантов.

Ранее в Греции заявили, что ситуация с мигрантами на границе с Турцией угрожает национальной безопасности страны.

РБК-Украина писало, что в связи с наплывом мигрантов на греческой границе с Турцией Европейский союз запустил механизм гражданской защиты.

Также сообщалось, что правительство Греции направило военные корабли к островам в Эгейском море для усиления охраны государственной границы от мигрантов.

ЕС запустил защитный механизм в связи с миграционным кризисом на границе Греции Эрдоган и Меркель обсудили распределение ответственности за беженцев
Новости Украины ТурцияБеженцы
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь