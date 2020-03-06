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У Греції відбулися масові демонстрації на підтримку біженців

Новини » Суспільство     06.03.2020 - 10:05
У Греції відбулися масові демонстрації на підтримку біженців
Фото: протести в Греції (keeptalkinggreece)

Протестувальники закликали до вільного переміщення біженців в Грецію і країни ЄС

У грецьких містах Афінах і Салоніках пройшли масові марші солідарності на підтримку біженців. Про це повідомляє Anadolu.

Протестувальники закликали до вільного і безпечного переміщення біженців та мігрантів в Грецію та країни Європейського союзу.

Під час маршу вони тримали плакати з написами: "Греки та іноземці можуть працювати разом" і "Смерть фашизму".

Нагадаємо, Греція призупинила на місяць розгляд прохань про притулок для біженців з Сирії. Як зазначила місцева влада, ситуація з мігрантами на кордоні з Туреччиною загрожує національній безпеці Греції.

Також повідомлялося, що на кордоні між Грецією і Туреччиною знаходиться близько 75 тис. мігрантів. У зв'язку з напливом мігрантів на грецькому кордоні з Туреччиною Європейський союз запустив механізм цивільного захисту.

Вчора, 5 березня, стало відомо, що Туреччина планує направити тисячу поліцейських спецпризначення на кордон з Грецією через кризи з біженцями.

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