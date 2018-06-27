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В Греции произошло ДТП с мигрантами, погибли трое человек

НовостиПроисшествия    27.06.2018 - 14:03
Иллюстративное фото: полиция Греции (facebook.com/hellenicpolice)
Иллюстративное фото: полиция Греции (facebook.com/hellenicpolice)

Еще 7 раненых, среди них дети

В Греции произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с мигрантами, в результате чего погибли трое человек, еще 7 раненых. Об этом сообщает Ekathimerini.

Так, по данным полиции, автомобиль с итальянскими регистрационными номерами перевозил мигрантов без документов.

В результате аварии двое мужчин погибли на месте, одна женщина погибла в больнице города Эврос.

Кроме того, семь человек получили ранения. Среди пострадавших есть один человек, чье состояние оценивают как критическое. Также ранения получили двое детей.

Водитель транспортного средства, который перевозил мигрантов, пытался скрыться с места происшествия, однако его задержали.

Напомним, ранее 22 июня 2018 года сообщалось, что в Гватемале автобус, перевозивший студентов, сорвался с обрыва, восемь человек погибли, 35 травмированы.

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Теги публикации: Греция, ДТП, Мигранты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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