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У Гватемалі зірвався з обриву автобус зі студентами, 8 загиблих

НовиниНадзвичайні події    22.06.2018 - 06:59
Фото: автобус, що зірвався з обриву у Гватемалі (twitter.com/Cperezm_pl)
Фото: автобус, що зірвався з обриву у Гватемалі (twitter.com/Cperezm_pl)

Водій автобуса не впорався з кермуванням і він впав з 70-метрової висоти

У Гватемалі автобус, що перевозив студентів, зірвався з обриву, вісім осіб загинуло, 35 травмовано. Про це повідомляє видання Prensa Libre.

ДТП сталося в департаменті Сан-Маркос, коли 55 студентів прямували на спортивний захід.

Водій автобуса не впорався з кермуванням і він впав з 70-метрової висоти.

Семеро людей померли на місці, ще один постраждалий помер у госпіталі.

До Національної лікарні Сан-Маркоса доставлені 35 осіб з важкими травмами.

За попередніми даними, причина аварії - відмова гальмівної системи.

Нагадаємо, 17 червня у Бангладеш внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинули 11 людей, ще вісім постраждали. Аварія сталася ввечері за 360 км на північний захід від Дакки. Постраждалі були доставлені в місцеві лікарні, деякі з них отримали важкі травми.

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Теги публікації: автобус, Гватемала  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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