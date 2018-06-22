У Гватемалі зірвався з обриву автобус зі студентами, 8 загиблих

Водій автобуса не впорався з кермуванням і він впав з 70-метрової висоти

У Гватемалі автобус, що перевозив студентів, зірвався з обриву, вісім осіб загинуло, 35 травмовано. Про це повідомляє видання Prensa Libre.

ДТП сталося в департаменті Сан-Маркос, коли 55 студентів прямували на спортивний захід.

Водій автобуса не впорався з кермуванням і він впав з 70-метрової висоти.

Семеро людей померли на місці, ще один постраждалий помер у госпіталі.

До Національної лікарні Сан-Маркоса доставлені 35 осіб з важкими травмами.

За попередніми даними, причина аварії - відмова гальмівної системи.

#SanMarcos Ocho estudiantes que participarían en mañana deportiva mueren en accidente de bus https://t.co/gHLCqUnaXi pic.twitter.com/ePh9wBGTYX — César Pérez (@Cperezm_pl) June 21, 2018

Нагадаємо, 17 червня у Бангладеш внаслідок зіткнення автобуса з вантажівкою загинули 11 людей, ще вісім постраждали. Аварія сталася ввечері за 360 км на північний захід від Дакки. Постраждалі були доставлені в місцеві лікарні, деякі з них отримали важкі травми.