Социальные страницы
Курси валют
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.35
Курс доллара
Покупка 25.91
Продажа 26.35
Межбанк ASK 26.26
Межбанк BID 26.23
НБУ 2632.96
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
32.48
Курс евро
Покупка 31.83
Продажа 32.48
Межбанк ASK 30.38
Межбанк BID 30.35
НБУ 3240.64
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.64
Курс рубля
Покупка 4.24
Продажа 4.64
НБУ 4.58
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У Греції сталася ДТП з мігрантами, загинули троє осіб

НовиниНадзвичайні події    27.06.2018 - 14:03
Іллюстративне фото: поліція Греції (facebook.com/hellenicpolice)
Іллюстративне фото: поліція Греції (facebook.com/hellenicpolice)

Ще 7 поранених, серед них діти

У Греції сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з мігрантами, у результаті чого загинули троє осіб, ще 7 поранених. Про це повідомляє Ekathimerini.

Так, за даними поліції, автомобіль з італійськими реєстраційними номерами перевозив мігрантів без документів.

В результаті аварії двоє чоловіків загинули на місці, одна жінка загинула в лікарні міста Еврос.

Крім того, сім людей отримали поранення. Серед постраждалих є один чоловік, чий стан оцінюють як критичний. Також поранення отримали двоє дітей.

Водій транспортного засобу, який перевозив мігрантів, намагався втекти з місця події, однак його затримали.

Нагадаємо, раніше 22 червня 2018 року повідомлялось, що у Гватемалі автобус, що перевозив студентів, зірвався з обриву, вісім осіб загинуло, 35 травмовано.

У Греції оголосили червоний рівень небезпеки через зливи Албанія проти відкриття на своїй території пунктів розміщення біженців, - прем'єр-міністр
Теги публікації: Греція, ДТП, Мігранти  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
"5 з 5 можливих медалей": українська гімнастка викликала фурор на турнірі в Туреччині (відео)
У Києві розгромили табір ромів: активісти зробили жорстку заяву
"Київхліб" буде судитися з Roshen через "Київський торт"
"Постійно живу в напрузі": Лідія Таран відверто розповіла про своє особисте життя
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся