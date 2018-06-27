У Греції сталася ДТП з мігрантами, загинули троє осіб

Ще 7 поранених, серед них діти

У Греції сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) з мігрантами, у результаті чого загинули троє осіб, ще 7 поранених. Про це повідомляє Ekathimerini.

Так, за даними поліції, автомобіль з італійськими реєстраційними номерами перевозив мігрантів без документів.

В результаті аварії двоє чоловіків загинули на місці, одна жінка загинула в лікарні міста Еврос.

Крім того, сім людей отримали поранення. Серед постраждалих є один чоловік, чий стан оцінюють як критичний. Також поранення отримали двоє дітей.

Водій транспортного засобу, який перевозив мігрантів, намагався втекти з місця події, однак його затримали.

Нагадаємо, раніше 22 червня 2018 року повідомлялось, що у Гватемалі автобус, що перевозив студентів, зірвався з обриву, вісім осіб загинуло, 35 травмовано.