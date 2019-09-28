В Греции из-за пожара на пароме эвакуировали более 500 пассажиров

В греческом порту Игуменица из-за пожара на пароме пришлось эвакуировать более полутысячи пассажиров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini.

По предварительной информации, в четвертом гараже на борту парома произошло возгорание двух грузовых автомобилей. Пожар вспыхнул вскоре после выхода парома из порта.

Отмечается, что судно сразу же вернулось в порт, где была проведена эвакуация 538 пассажиров. Также вместе с пассажирами была эвакуирована часть экипажа парома. Двое человек с проблемами дыхательных путей были госпитализированы.

Напомним, ранее сообщалось, что 27 сентября вблизи берегов Греции перевернулось судно с мигрантами. На борту судна находились 19 человек. В результате инцидента 7 пассажиров судна погибли. Все пассажиры были гражданами Турции.

Также РБК-Украина писало, что 28 сентября в Южной Корее произошел взрыв на грузовом судне. На борту корабля находились 25 моряков, все - иностранные граждане. В результате взрыва 9 членов экипажа получили ожоги и другие ранения. Огонь также перекинулся на соседнее судно, из него был эвакуирован 21 человек.