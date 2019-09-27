У берегов Греции перевернулось судно с мигрантами, есть жертвы

Фото: судно (twitter.com/GodGreeceGod)

На судне находилось 19 людей

У берегов Греции в пятницу, 27 сентября, перевернулось судно с 19 мигрантами, в результате семеро из них погибли. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Как сообщается, судно перевернулось к северу от скопления островов на северо-востоке Эгейского моря.

Власти сообщили, что все пассажиры лодки были гражданами Турции.

Водолазы береговой охраны сначала подняли из воды пять тел - трое детей и две женщины. Позже были обнаружены тела младенца и 4-летнего ребенка. 12 человек удалось спасти.

В спасательной операции были задействованы суда береговой охраны Греции и агентства пограничной и береговой охраны Европейского союза Frontex.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 26 сентября в норвежском порту Тромсе затонул российский рыболовный траулер "Бухта Наездник" после того, как на нем возник пожар. 29 членов экипажа траулера "Бухта Наездник" были эвакуированы.

Кроме того, в Херсоне на судоремонтном заводе на одном из судов возник пожар. К ликвидации пожара были привлечены 6 спецмашин и 30 спасателей.