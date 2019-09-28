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В Южной Кореи взорвалось грузовое судно, есть пострадавшие

Новости » В мире    28.09.2019 - 10:35
В Южной Кореи взорвалось грузовое судно, есть пострадавшие
Фото: взрыв на грузовом судне в Южной Кореи (en.yna.co.kr)

На судне вспыхнул пожар

Южной Кореи в результате пожара произошел взрыв на грузовом судне, где находились 25 моряков. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на агентство Yonhap.

Отмечается, что ситуация произошла в портовом городе Ульсан на юго-востоке страны в 400 километрах от Сеула. Судно использовалось для перевозки нефтепродуктов с Каймановых островов.

Девять моряков получили ожоги ранения. В общей сложности на судне были 25 человек, все иностранные граждане. Все были спасены, согласно сообщению местных властей

Также сообщается, что огонь быстро распространился на другое грузовое судно рядом, которое было пришвартовано рядом. На борту находился 21 член экипажа, но они также были спасены.

Причины взрыва еще уточняются корейской береговой охраной.

Напомним, 26 сентября в норвежском порту Тромсе затонул российский рыболовный траулер "Бухта Наездник" после того, как на нем возник пожар. 29 членов экипажа траулера были эвакуированы.

Ранее РБК-Украина сообщало, что 21 сентября в Херсоне на судоремонтном заводе им.Коминтерна на одном из судов возник пожар. Спасатели тушили огонь более трех часов. К операции были привлечены 6 спецмашин и 30 спасателей.

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