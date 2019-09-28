У Греції через пожежу на поромі евакуювали понад 500 пасажирів

У грецькому порту Ігуменіца через пожежу на поромі довелося евакуювати понад півтисячі пасажирів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kathimerini.

За попередньою інформацію, у четвертому гаражі на борту порому сталося загоряння двох вантажних автомобілів. Пожежа спалахнула невдовзі після виходу порому з порту.

Зазначається, що судно відразу ж повернулося в порт, де була проведена евакуація 538 пасажирів. Також разом з пасажирами було евакуйовано частину екіпажу порому. Двоє осіб з проблемами дихальних шляхів були госпіталізовані.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 27 вересня поблизу берегів Греції перевернулося судно з мігрантами. На борту судна перебували 19 осіб. В результаті інциденту 7 пасажирів судна загинули. Всі пасажири були громадянами Туреччини.

Також РБК-Україна писало, що 28 вересня у Південній Кореї стався вибух на вантажному судні. На борту корабля перебували 25 моряків, всі - іноземні громадяни. В результаті вибуху 9 членів екіпажу отримали опіки та інші поранення. Вогонь також перекинувся на сусіднє судно, з нього було евакуйовано 21 людину.