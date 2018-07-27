В Украину возвращаются 12 моряков с арестованного в Греции судна

Украинцы являются членами экипажа арестованного за контрабанду оружия контейнеровоза

В Украину сегодня, 27 июля, возвращаются 12 моряков с арестованного в Греции судна Mekong Spirit. Об этом в Twitter сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

По словам Климкина, 27 июля в Украину вернутся моряки с судна Mekong Spirit. Данный контейнеровоз был арестован в Греции.

"Тема украинских моряков в Греции чувствительна и непростая. Но развязка предсказуема - сегодня из Афин в Одессу возвращаются 12 моряков с Mekong Spirit, которые 14 месяцев находились на судне. Консулы работают для скорейшего возвращения всех украинских моряков домой", - сообщил Климкин.

Отметим, контейнеровоз Mekong Spirit был задержан 25 мая 2017 года греческими правоохранителями по подозрению в контрабанде оружия. На нем находились 17 украинцев. Все это время члены экипажа давали показания по делу о перевозке сомнительных взрывчатых веществ. Судно стоит в порту Лаврион (60 км от Афин).

Напомним, ранее уполномоченная Верховной рады Украины Людмила Денисова сообщила, что в тюрьмах Греции сейчас находится 161 украинец. Из них 112 человек - по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов.