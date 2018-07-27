У Греції залишаються ще 5 українців з затриманого судна Mekong Spirit, - МЗС

Українці залишаються в Греції у зв'язку з продовженням слідчих дій

У Греції залишаються ще 5 українців з затриманого за контрабанду зброї контейнеровоза Mekong Spirit. Про це РБК-Україна повідомив заступник директора Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич.

За його словами, крім тих 12 моряків, які сьогодні повертаються до України, ще п'ятеро українців з Mekong Spirit залишаються в Греції у зв'язку з продовженням слідчих дій. Сам Кирилич у червні зустрічався з генпрокурором Греції, прокурором Пірея та іншими чиновниками для виходу із ситуації з моряками.

"За результатами зустрічей грецька сторона повідомила про завершення слідства у справі екіпажу цього судна. Також була оприлюднена інформація про передачу матеріалів справи до суддівської Ради. 23 липня 2018 її рішенням надано дозвіл на повернення до України 12 членів екіпажу судна Mekong Spirit. 5 членів екіпажу залишаються в Греції, вирішуються питання їх перебування в Афінах. Адвокат подав клопотання про їх повернення до України", - додали в МЗС.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що до України повертаються 12 моряків з заарештованого в Греції судна Mekong Spirit.

Контейнеровоз під мальтійським прапором затримали 25 травня 2017 року поблизу Крита за підозрою в контрабанді товарів військового призначення в країнах, які знаходяться під санкціями ООН.