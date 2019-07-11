В Греции объявлено чрезвычайное положение из-за шторма

Из-за шторма в Греции объявлено чрезвычайное положение. Об этом сообщает ERT.

Чрезвычайное положение ввели на полуострове Халкидики. Отметим, что из-за шторма погибли уже 6 человек, один пропавший без вести и около 108 пострадали. Среди погибших туристы из Чехии, Румынии и России.

Как сообщается, пожилая чешская пара погибла, когда сильный ветер снес их трейлер, а женщина и 8-летний мальчик, оба гражданина Румынии, были убиты после обрушения крыши ресторана в городке Неа-Плагия.

Напомним, 27 июня на Киев обрушился мощный ураган. В результате урагана в Киеве попадали деревья и образовались пробки.

РБК-Украина писало, что 8 июля на севере Испании сильный ливень привел к наводнению в городе Тафалья, в результате чего погиб по меньшей мере один человек - водитель, чью машину снесло водой.

Ранее сообщалось, что на Китай обрушился мощный ураган. Стихия обрушилась на провинцию Ляонин, в результате которой 190 человек получили ранения и шесть человек погибли.