У Греції оголошено надзвичайний стан через шторм

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Через шторм в Греції загинули 6 людей

Через шторм в Греції оголошено надзвичайний стан. Про це повідомляє ERT.

Надзвичайний стан ввели на півострові Халкідікі. Зазначимо, що через шторм загинули 6 людей, один зник безвісти і близько 108 постраждали. Серед загиблих туристи з Чехії, Румунії та Росії.

Як повідомляється, літня чеська пара загинула, коли сильний вітер зніс їх трейлер, а жінка і 8-річний хлопчик, обидва громадянина Румунії, були вбиті після обвалення даху ресторану в містечку Неа-Плагия.

Нагадаємо, 27 червня на Київ обрушився потужний ураган. У результаті урагану в Києві попадали дерева і утворилися затори.

РБК-Україна писало, що 8 липня на півночі Іспанії сильна злива призвела до повені у місті Тафалья, в результаті чого загинула щонайменше одна людина - водій, чию машину знесло водою.

Раніше повідомлялося, що на Китай обрушився потужний ураган. Стихія обрушилася на провінцію Ляонін, в результаті якої 190 осіб отримали поранення і шість чоловік загинули.