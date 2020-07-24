У Греції оголосили траур через перший намаз в соборі Святої Софії

Фото: Собор Святої Софії (wikimedia by Arild Va gen)

Жалобний дзвін пролунав пролунав по всій території Греції

У п'ятницю, 24 липня, в грецьких православних храмах оголосили "день жалоби" у зв'язку з проведенням першої за 85 років п'ятничної мусульманської молитви (намазу) в соборі Святої Софії в Стамбулі. У всіх православних храмах країни дзвонять у дзвони, щоб "висловити протест".

Про це повідомляє Rti.fr.

"Сьогодні - день жалоби для всього християнства", - заявив предстоятель Елладської православної церкви Ієронім II.

Жалобний дзвін пролунав в Афінах, Салоніках, Патрах, на всіх островах архіпелагу Додеканес, за два кілометри від турецького узбережжя невеликого острова Кастелорізо до острівця Астипалея.

На островах Додеканес дзвони дзвонили протягом 10 хвилин, парафіяни молилися до Пресвятої Діви Марії та іншим святим грецького народу.

Також траурні церковні служби заплановані в Кафедральному соборі Благовіщення Пресвятої Богородиці в Афінах, у Фесалонікійскої митрополії в місті Салоніки.

Нагадаємо, сьогодні у соборі Святої Софії пройшла перша з 1934 року мусульманська молитва.

10 липня Держрада Туреччини скасував рішення Ради міністрів 1934 року про перетворення собору Святої Софії в Стамбулі з мечеті в музей.

Указом президента Туреччини від 10 липня собор Святої Софії в Стамбулі отримав статус мечеті.