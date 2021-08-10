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В Греции объявили масштабную эвакуацию: пожар угрожает 12 населенным пунктам

Автор: Сергей Пышкин

В результате масштабных лесных пожаров, служба экстренной помощи Греции объявила о масштабной эвакуации двенадцати населенных пунктов. Пожарные продолжают бороться с распространением огня.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Kathimerini.

Из соображений безопасности, согласно предложения пожарной команды, жителям двенадцати населенных пунктов были направлены уведомления с предложением эвакуироваться.

"На административных границах Элиды-Аркадии создана пожарная команда, чтобы огонь в Гортине не прошел через районы Элиды", - заявил заместитель губернатора Элиды Василис Яннопулос.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что премьер Греции извинился перед жителями страны за неудачи в тушении.

Также РБК-Украина сообщало о том, что Украина прислала сотню опытных спасателей со всей страны в Грецию, чтобы помочь с масштабными лесными пожарами.

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ГрецияПожар