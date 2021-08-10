RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

В Греції оголосили масштабну евакуацію: пожежа загрожує 12 населеним пунктам

Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок масштабних лісових пожеж, служба екстреної допомоги Греції оголосила про масштабну евакуацію дванадцяти населених пунктів. Вогнеборці продовжують боротися з поширенням вогню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Kathimerini.

З міркувань безпеки, відповідно до пропозиції пожежної команди, жителям дванадцяти населених пунктів були надіслані повідомлення з пропозицією евакуюватися.

"На адміністративних межах Еліди-Аркадії створена пожежна команда, щоб вогонь в Гортіне не пройшов через райони Еліди", - заявив заступник губернатора Еліди Василіс Яннопулос.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що прем'єр Греції вибачився перед жителями країни через невдачі в гасінні.

Також РБК-Україна повідомляло про те, що Україна надіслала сотню досвідчених рятувальників з усієї країни до Греції, аби допомогти з масштабними лісовими пожежами.

Читайте РБК-Україна в Google News
ГреціяПожежа