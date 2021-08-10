В Греції оголосили масштабну евакуацію: пожежа загрожує 12 населеним пунктам

Внаслідок масштабних лісових пожеж, служба екстреної допомоги Греції оголосила про масштабну евакуацію дванадцяти населених пунктів. Вогнеборці продовжують боротися з поширенням вогню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Kathimerini .

"На адміністративних межах Еліди-Аркадії створена пожежна команда, щоб вогонь в Гортіне не пройшов через райони Еліди", - заявив заступник губернатора Еліди Василіс Яннопулос.

З міркувань безпеки, відповідно до пропозиції пожежної команди, жителям дванадцяти населених пунктів були надіслані повідомлення з пропозицією евакуюватися.

Нагадаємо, що РБК-Україна розповідало про те, що прем'єр Греції вибачився перед жителями країни через невдачі в гасінні.

Також РБК-Україна повідомляло про те, що Україна надіслала сотню досвідчених рятувальників з усієї країни до Греції, аби допомогти з масштабними лісовими пожежами.