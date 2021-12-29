В Греции на Новый год запретили включать музыку
Фото: в Греции на Новый год запретили включать музыку (Getty Images)
В Греции запретили музыку на коммерческих площадках во время празднования Нового года. Ввели новые ограничения из-за стремительного роста заболеваемости "Омикроном".
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на AP.
Ожидалось, что ограничения вступят в силу с 3 января, но теперь они начнут действовать уже с 30 декабря.
Во вторник ежедневное число заражений возросло до 22 тысяч, учитываю то, что это дважды больше за антирекорд, который был зафиксирован накануне.
По словам министра здравоохранения Таноса Плевриса, в Греции новый штамм коронавируса "Омикрон" стал доминирующим.
Среди новых карантинных ограничений:
- обязательный масочный режим в супермаркетах и общественном транспорте;
- изменение расписания и дополнительный приказ касаемо дистанционной работы для госслужащих;
- развлекательные заведения будут закрываться в полночь. В то же время им разрешат работать до 02:00 на Новый год.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что в Греции усилили карантин в канун Нового года.