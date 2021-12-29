В Греції на Новий рік заборонили вмикати музику
Фото: в Греції на Новий рік заборонили вмикати музику (Getty Images)
У Греції заборонили музику на комерційних майданчиках під час святкування Нового року. Ввели нові обмеження через стрімке зростання захворюваності на "Омікрон".
Про це пише РБК-Україна з посиланням на AP.
Очікувалося, що обмеження наберуть чинності з 3 січня, втім тепер вони почнуть діяти вже з 30 грудня.
У вівторок щоденна кількість заражень зросла до 22 тисяч, враховую чи те, що це двічі більше за антирекорд, який було зафіксовано напередодні.
За словами міністра охорони здоров’я Таноса Плевріса, у Греції новий штам коронавірусу "Омікрон" став домінуючим.
Серед нових карантинних обмежень:
- обов’язковий масковий режим в супермаркетах й громадському транспорті;
- зміна розкладу й додатковий наказ щодо дистанційної роботи для держслужбовців;
- розважальні заклади зачинятимуться опівночі. Водночас їм дозволять працювати до 02:00 на Новий рік.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у Греції посилили карантин напередодні Нового року.