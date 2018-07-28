У Греції назвали причину пожеж біля Афін

Владі Греції відомо ім’я людини, через недбальство якої сталися масштабні пожежі у країні

Грецька пожежна служба після проведеного дослідження спростувала припущення влади, що причиною пожеж є підпал і заявила, що лісові ділянки загорілися через недбальство. Про це повідомляє грецьке видання Ekаthimerini.

Як зазначається, ймовірно, пожежа почалася через певного місцевого мешканця, який запалив багаття. За інформацією джерел видання, владі відомо ім’я людини, через недбальство якої сталися масштабні пожежі у країні.

Нагадаємо, що через лісові пожежі у Греції загинуло щонайменше 88 людей.

Раніше заступник голови грецького МВС Нікос Тоскас заявив, що причиною пожеж у Греції можуть бути підпали. З його слів, на підставі знімків із супутника можна зробити висновок, що відразу кілька пожеж виникли протягом невеликого проміжку часу вздовж однієї дороги на заході від столиці країни.

Додамо,що РБК-Україна писало, що військові оприлюднили відео наслідків смертельних пожеж у Греції.

Як відомо, 23 липня, у Греції на захід від Афін спалахнула масштабна лісова пожежа, яка змусила людей тікати з будинків. Хмари диму від пожежі було видно навіть над афінським Акрополем і храмом Парфенона.