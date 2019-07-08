В Греции назначили новое правительство

Новый премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис назначил новое правительство. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ekathimerini.

Как сообщается, Мицотакис отдал большинство ключевых постов своим соратникам.

На пост министра иностранных дел был назначен один из ключевых политиков партии "Новая демократия" Никосу Дендиасу, в тоже время Христос Стайкурас стал министром финансов. Никос Панайотопулос получил пост министра обороны.

В новом правительстве есть только две женщины-министры: Ники Керамеос - министр образования и Лина Мендони - министр культуры.

Новый кабмин должен быть приведен к присяге во вторник, 9 июля, и провести свое первое заседание в 11.00 в среду, 10 июля.

Отметим, сегодня, 8 июля, лидер партии "Новая демократия" Кириакос Мицотакис принес присягу премьер-министра страны после победы на парламентских выборах.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 11 июня в Греции президент распустил парламент и объявил досрочные выборы. Согласно конституции страны, новые выборы должны состояться в течение 30 дней с момента роспуска парламента. В новом составе на первое заседание парламент Греции соберется 17 июля, во время которого депутаты примут присягу, затем предусматривается процедура формирования президиума парламента, где состоится избрание нового председателя, его заместителей и секретарей.

Кроме того, на парламентских выборах в Греции, которые состоялись в воскресенье, 7 июля, победила партия "Новая демократия", которая получила 39,6% голосов. "Новая демократия" получит от 155 до 158 мест в парламенте, состоящем из 300 членов.