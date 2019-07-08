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В Греции на выборах парламента победила оппозиционная консервативная партия

Новости » Политика    08.07.2019 - 07:48
В Греции на выборах парламента победила оппозиционная консервативная партия
Иллюстративное фото (twittrer/Reuters)

Победители обещают стране "больше инвестиций и меньше налогов"

Греческие оппозиционные консерваторы вернулись к власти с убедительной победой на досрочных выборах в воскресенье, 7 июля. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Глава партии "Новая демократия" Кирьакос Мицотакис заявил, что у него есть "четкий мандат на перемены", обещая больше инвестиций и меньше налогов.

По данным результатам подсчета более 90% голосов избирателей партия "Сириза", которая поддерживает и.о. премьер-министра Алексиса Ципраса, заручилась поддержкой 31 % граждан, проиграв парламентские выборы в Греции. 

В то же время консервативная "Новая демократия" получила 39,6% голосов. Как пишет Reuters, победа Мицотакиса была вызвана усталостью от безработицы и многолетнего "затягивания поясов" в Европейском союзе после того, как страна практически вышла из еврозоны в разгар финансового кризиса в 2015 году.

Экзит-поллы показали, что "Новая демократия" получит от 155 до 158 мест в парламенте, состоящем из 300 членов.

Напомним, на время проведения внеочередных парламентских выборов в Украине Центральная избирательная комиссия приняла решение о создании 102 зарубежных избирательных комиссий.

 

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