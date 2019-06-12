В Греции президент распустил парламент и объявил досрочные выборы

Фото: парламент Греции (hellenicparliament.gr)

Новые выборы параменту Греции должны состояться в течение 30 дней с мометну роспуска

В Греции президент страны Прокопис Павлопулос объявил о роспуске парламента страны и досрочные парламентские выборы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующий указ на сайте парламента Греции.

Согласно конституции страны, новые выборы должны состояться в течение 30 дней с момента роспуска парламента. Таким образом, выборы состоятся 7 июля 2019 года.

Предполагается, что в новом составе на первое заседание парламент Греции соберется 17 июля, во время которого депутаты примут присягу. Затем предусматривается процедура формирования президиума парламента, где состоится избрание нового председателя, его заместителей и секретарей.

Напомним, премьер-министр Греции Алексис Ципрас после того, как стало известно, что возглавляемая им партия Коалиция радикальных левых сил уступает на выборах в Европейский парламент оппозиционной "Новой демократии", объявил о проведении в стране досрочных парламентских выборов.

По данным Министерства внутренних дел Греции после подсчета почти 40% бюллетеней, "Новая демократия" набирает 33,32% голосов и может получить 7 мест в Европарламенте, а правящая "Сириза" - 23,89% (6 мест).