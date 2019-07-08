У Греції призначили новий уряд

Новий прем'єр-міністр Греції Кіріакос Мицотакис призначив новий уряд. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Ekathimerini.

Як повідомляється, Мицотакис віддав більшість ключових постів своїм соратникам.

На посаду міністра закордонних справ було призначено один з ключових політиків партії "Нова демократія" Нікосу Дендиасу, в теж час Христос Стайкурас став міністром фінансів. Нікос Панайотопулос отримав посаду міністра оборони.

В новому уряді є тільки дві жінки-міністри: Нікі Керамеос - міністр освіти і Ліна Мендоні - міністр культури.

Новий кабмін повинен бути приведений до присяги у вівторок, 9 липня, і провести своє перше засідання в 11.00 в середу, 10 липня.

Зазначимо, сьогодні, 8 липня, лідер партії "Нова демократія" Кіріакос Мицотакис приніс присягу прем'єр-міністра країни після перемоги на парламентських виборах.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 червня у Греції президент розпустив парламент і оголосив дострокові вибори. Згідно конституції країни, нові вибори повинні відбутися протягом 30 днів з моменту розпуску парламенту. У новому складі на перше засідання парламент Греції збереться 17 липня, під час якого депутати приймуть присягу, потім передбачається процедура формування президії парламенту, де відбудеться обрання нового голови, його заступників та секретарів.

Крім того, на парламентських виборах в Греції, що відбулися в неділю, 7 липня, перемогла партія "Нова демократія", яка отримала 39,6% голосів. "Нова демократія" отримає від 155 до 158 місць у парламенті, що складається з 300 членів.