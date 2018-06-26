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У Греції масові заворушення через перейменування Македонії

НовиниНадзвичайні події    26.06.2018 - 10:36
Фото: заворушення в Салоніках (facebook.comTheArabSource)
Фото: заворушення в Салоніках (facebook.comTheArabSource)

Поліція застосувала сльозогінний газ

У грецьких Салоніках відбуваються масові безлади через перейменування Македонії. Про це пише Еkathimerini.

Як повідомляється, протестувальники зіткнулися з спецназівцями біля Міжнародного виставкового та конференц-центру, де правляча партія СІРІЗА проводила захід, щоб представити переваги угоди, досягнутої між Грецією і Македонією минулого тижня.

За даними ЗМІ, уболівальники футбольного клубу ПАОК намагалися штурмувати виставковий зал, але були заблоковані правоохоронцями, які проти активістів застосували сльозоточивий газ.

Фото: у Греції масові заворушення (facebook.comTheArabSource)

Організатори заходу спочатку планували провести його в культурному центрі в Тумбі, але вирішили змінити місце проведення після того, як прихильники ПАОК, місцеві жителі і інші групи оголосили там акцію протесту.

Націоналісти в Греції і Македонії виступають проти угоди, за умовами якого країна буде перейменована в Республіку Північна Македонія.

Нагадаємо, після тривалих і напружених переговорів 20 червня парламент Македонії ратифікував договір з Грецією про перейменування країни.

У Греції мітингують проти перейменування Македонії Греція і Македонія підписали угоду про перейменування країни в Республіку Північна Македонія
Теги публікації: Македония, протест, Греція  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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